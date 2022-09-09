Пышная, но красивая: Михалкова засветила запретное, запихнув раздавшееся тело в сетку

Юлия Михалкова выставила в соцсети манящее фото, сделанное на яхте. Экс-звезда «Уральских пельменей» с ярким макияжем, кудрями и в платье-сети фотографировалась босой.

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От взгляда поклонников не ускользнуло, что артистка поправилась, от чего стала выглядеть только аппетитнее. Тонкая талия и стройные ножки при этом у Юлии Михалковой сохранились.