Пышная, но красивая: Михалкова засветила запретное, запихнув раздавшееся тело в сетку

Юлия Михалкова выставила в соцсети манящее фото, сделанное на яхте. Экс-звезда «Уральских пельменей» с ярким макияжем, кудрями и в платье-сети фотографировалась босой.
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От взгляда поклонников не ускользнуло, что артистка поправилась, от чего стала выглядеть только аппетитнее. Тонкая талия и стройные ножки при этом у Юлии Михалковой сохранились.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
Отметим, что недавно в Сети прокатился слух о том, что Юлия Михалкова беременна. Поводом послужило фото не очень хорошего качества. На нем знаменитость держала руки на животике, ровно так, как это делают женщины в положении.