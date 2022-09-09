«Пышечка»: Бузова подразнила аппетитной фигурой в мокром шоколадном бикини

Ольга Бузова с шиком проводит время в Турции. На своей странице в соцсети поющая ведущая поделилась новым снимком из отпуска.
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На фото звезду запечатлели в шоколадном бикини. Она эффектно вышла из бассейна и томно посмотрела в камеру.
«Я умею признавать свои ошибки, просто я их не совершаю. Что выдают мои глаза?» — написала Ольга.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Пользователи Сети восхитились формами теледивы.
«Ничего себе, какая классная фигура стала. Аппетитная пышечка»; «Взгляд очень соблазнительный»; «Отлично выглядит! Не тощая. Талия, пресс, все на месте»; «Не знаю, за что Олю можно критиковать. Она роскошна в этом весе», — высказались они.