«Пышечка»: Бузова подразнила аппетитной фигурой в мокром шоколадном бикини

Ольга Бузова с шиком проводит время в Турции. На своей странице в соцсети поющая ведущая поделилась новым снимком из отпуска.

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На фото звезду запечатлели в шоколадном бикини. Она эффектно вышла из бассейна и томно посмотрела в камеру.