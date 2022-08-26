Пять слов: что Зепюр Брутян сказала о свадьбе с Павлом Прилучным

Поклонники признались, что очарованы красотой Зепюр Брутян.

«Господи! Какая же вы красивая», «Какая принцесса», «Безумно красивая. Поздравляю! Бесконечной любви», «Какая сказка», — высказались в соцсети.

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Напомним, пышная свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян состоялась 25 августа в Москве. Перед этим пара отдохнула на Мальдивах.