Пять слов: что Зепюр Брутян сказала о свадьбе с Павлом Прилучным

Молодая жена звезды сериалов Павла Прилучного, Зепюр Брутян, впервые высказалась о своей свадьбе с актером.
Красавица Зепюр поделилась кадрами, на которых предстала ослепительно красивой невестой на торжестве.
«Самый счастливый день в моей жизни, — написала Зепюр Брутян пять слов о свадьбе. — Хочу поблагодарить вас всех за теплые слова и пожелания».
Зепюр Брутян также поблагодарила организаторов их роскошного торжества с Павлом Прилучным.
Зепюр Брутян в свадебном платье. Фото: соцсети
Поклонники признались, что очарованы красотой Зепюр Брутян.
«Господи! Какая же вы красивая», «Какая принцесса», «Безумно красивая. Поздравляю! Бесконечной любви», «Какая сказка», — высказались в соцсети.
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Напомним, пышная свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян состоялась 25 августа в Москве. Перед этим пара отдохнула на Мальдивах.