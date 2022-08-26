Пять слов: что Зепюр Брутян сказала о свадьбе с Павлом Прилучным

Актриса Зепюр Брутян впервые после торжества позволила себе высказаться.
Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Молодая жена звезды сериалов Павла Прилучного, Зепюр Брутян, впервые высказалась о своей свадьбе с актером.

Красавица Зепюр поделилась кадрами, на которых предстала ослепительно красивой невестой на торжестве.

«Самый счастливый день в моей жизни, — написала Зепюр Брутян пять слов о свадьбе. — Хочу поблагодарить вас всех за теплые слова и пожелания».

Зепюр Брутян также поблагодарила организаторов их роскошного торжества с Павлом Прилучным.

Зепюр Брутян в свадебном платье. Фото: соцсети

Поклонники признались, что очарованы красотой Зепюр Брутян.

«Господи! Какая же вы красивая», «Какая принцесса», «Безумно красивая. Поздравляю! Бесконечной любви», «Какая сказка», — высказались в соцсети.

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Напомним, пышная свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян состоялась 25 августа в Москве. Перед этим пара отдохнула на Мальдивах.

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