«Пьяная каждый день была»: Малибу объяснила, почему умерла звезда «Дома-2» Кочервей

Подруга погибшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей модель Олеся Малибу объяснила, почему умерла ее близкая.
«Она употребляла наркотики, пьяная каждый день была. Я с ней дружила, думала помочь человеку, но она меня подставила».
Как отметила Малибу, Кочервей получала угрозы от некоего мужчины из Москвы, поэтому решила перебираться в Санкт-Петербург. По ее словам, Кочервей зарабатывала эскортом, сообщает 5-tv.ru.
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Напомним, что тело Анастасии Кочервей достали не так давно из реки в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад звезда реалити-шоу пропала при неизвестных обстоятельствах.