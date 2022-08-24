«Пьяная каждый день была»: Малибу объяснила, почему умерла звезда «Дома-2» Кочервей

Как отметила подруга погибшей, девушка употребляла наркотики.
Олеся Малибу

Олеся Малибу. Фото: «ВКонтакте»

Подруга погибшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей модель Олеся Малибу объяснила, почему умерла ее близкая.

«Она употребляла наркотики, пьяная каждый день была. Я с ней дружила, думала помочь человеку, но она меня подставила».

Как отметила Малибу, Кочервей получала угрозы от некоего мужчины из Москвы, поэтому решила перебираться в Санкт-Петербург. По ее словам, Кочервей зарабатывала эскортом, сообщает 5-tv.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что тело Анастасии Кочервей достали не так давно из реки в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад звезда реалити-шоу пропала при неизвестных обстоятельствах.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  