Пузико с малышом греет на солнышке: беременная Орлова в купальнике бандо обтянула округлый животик

Экс-солистка группы «Блестящие» раскрыла точный срок своей беременности.

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ольга Орлова уехала на моря, чтобы порадовать себя солнышком в эти пасмурные дни. Москву накрывает грозами и дождями, а экс-солистка группы «Блестящие» прогуливается по пляжу, щеголяя своим округлившимся животиком в купальнике. 

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Беременность 44-летней певицы проходит нормально, без осложнений. Она принимает солнечные ванны, отсыпается и балует себя вкусненьким. Кроме того, Орлова раскрыла точный срок беременности — экватор. 

Ольга Орлова в малиновом купальнике-бандо засветила свое пузико. Фото: личный архив

Ольга Орлова пыталась забеременеть на протяжении двух с половиной лет. И вот наконец-то ей это удалось.

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