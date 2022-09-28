Пузико с малышом греет на солнышке: беременная Орлова в купальнике бандо обтянула округлый животик

Ольга Орлова уехала на моря, чтобы порадовать себя солнышком в эти пасмурные дни. Москву накрывает грозами и дождями, а экс-солистка группы «Блестящие» прогуливается по пляжу, щеголяя своим округлившимся животиком в купальнике.

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Беременность 44-летней певицы проходит нормально, без осложнений. Она принимает солнечные ванны, отсыпается и балует себя вкусненьким. Кроме того, Орлова раскрыла точный срок беременности — экватор.