Пузико с малышом греет на солнышке: беременная Орлова в купальнике бандо обтянула округлый животик

Ольга Орлова уехала на моря, чтобы порадовать себя солнышком в эти пасмурные дни. Москву накрывает грозами и дождями, а экс-солистка группы «Блестящие» прогуливается по пляжу, щеголяя своим округлившимся животиком в купальнике.
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Беременность 44-летней певицы проходит нормально, без осложнений. Она принимает солнечные ванны, отсыпается и балует себя вкусненьким. Кроме того, Орлова раскрыла точный срок беременности — экватор.
Ольга Орлова в малиновом купальнике-бандо засветила свое пузико. Фото: личный архив
Ольга Орлова пыталась забеременеть на протяжении двух с половиной лет. И вот наконец-то ей это удалось.