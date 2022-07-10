Путин в поздравительной телеграмме назвал главный секрет успеха юмориста Стоянова

10 июля народный артист России Юрий Стоянов отмечает 65-летие. Любимца публики поздравляют коллеги и тысячи преданных поклонников. Не стал исключением и президент РФ Владимир Путин.

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В своей телеграмме глава государства назвал Стоянова одаренным, творчески востребованным артистом и мастером импровизации. Путин отметил, что популярного ведущего знают и любят поклонники эстрады, театра и кинематографа, и назвал главный секрет бешеного успеха звезды сцены.

«Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о секретности на шоу «Маска».