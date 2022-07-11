Путевки за границу — на 56%, сахар — на 48%: что больше всего подорожало в России

В этом году Росстат констатировал редкую тенденцию: впервые за 31 год в России в июне наблюдалось общее падение цен — на 0,35% по сравнению с маем.

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Однако радоваться рано — в июле ценник опять поползет вверх. А если посмотреть на цифры ведомства за год по ряду товаров, станет совсем грустно.

К примеру, с июня 2021 года по июнь 2022 года стоимость путевок за рубеж выросла на 56,5%, сахарный песок стал дороже на 48,2%, крупы и бобовые подросли в цене на 35,4%, моющие и чистящие средства — на 33%, электротовары, бытовые приборы — на 26%, макароны — на 24,4%, молоко и молочная продукция — на 23,1%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 18,7%, стройматериалы — на 14%.

Источник: КП, Росстат.

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