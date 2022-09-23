Пустозвонье! Ягудин объяснил нападки на Тутберидзе

Алексей Ягудин в недавнем интервью объяснил, почему имя наставницы прославленных фигуристок Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой, «русской ракеты» Саши Трусовой то и дело оказывается на страницах бульварной прессы.

Олимпийский чемпион считает, что, чем знаменита и деятельна личность, тем больше у нее хейтеров и желающих поупражняться в злословии и пустозвонстве. Отсюда и такое внимание к Этери Тутберидзе. При этом экс-подопечный Татьяны Тарасовой не видит ничего особенно в том, что тренер, воспитавший целую плеяду чемпионов, на устах у народа. Однако, как считает Ягудин, писать о человеке гадости — это, конечно, за гранью.

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«Ему никто из хейтеров не напишет (человеку, до которого никому нет дела. — Прим. ред.), потому что его не знают. Это опять же о Тутберидзе. Ее все знают, поэтому и хейтят. Хотя я считаю, что нормальные люди не будут заходить в соцсети и писать гадости», — отметил Ягудин.

По материалам YouTube-проекта «Киберэтика».