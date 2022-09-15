«Пустил по кругу»: Фриске рассказал, как Лепс с шапкой собирал деньги на лечение его дочери

Как отметил Фриске, позже подруга Жанны Катя, которая живет в Америке, принесла с вечера деньги. «Там было сто тысяч евро. Был там Шепелев, и Жанна. Я Шепелева потом спрашивал, где деньги Лепса. Он не ответил. Лолита и Коля Басков присылали деньги. Я не знаю, где они», — заявил Фриске.

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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.