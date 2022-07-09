«Пусть живет в своем Израиле»: Ангелина Вовк осудила сбежавшую Аллу Пугачеву

Алла Пугачева уже четыре месяца не живет в России. Артистка улетела за границу на фоне происходящих мировых событий вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным и двойняшками. Сначала она поселилась в Израиле, а в июле прилетела в Юрмалу.

Многие коллеги и поклонники осудили звезду за бегство. Хотя Примадонна и заявляла лично, что непременно вернется в Россию, только вот здесь не все ее ждут. Телеведущая Ангелина Вовк призналась сайту «Дни.ру», что давно разочаровалась в женщине, которая поет.

«Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать. Раньше она пела о том, что все нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду. Да Бог с ней, пусть живет и царствует в своем Израиле», - высказалась телеведущая.

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