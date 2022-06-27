«Пусть земля ему будет белыми розами»: Стас Садальский попрощался с Юрием Шатуновым

Известный актер и блогер Стас Садальский поделился эмоциями под видео отпевания Юрия Шатунова.
Стас Садальский

Стас Садальский. Фото: Global Look Press

Известный артист и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале отреагировал на самое горячее событие сегодняшнего дня.

В этот понедельник в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания близких со скоропостижно скончавшимся Юрием Шатуновым.

В финале скорбного действа тело покойного солиста группы «Ласковый май» отпел священник, а затем покойный Юрий Шатунов был кремирован.

В кадрах видео, которое распространили представители Юрия Шатунова, слышны рыдания. 

Оставаться равнодушным, глядя на эти кадры, нельзя. Не сумел сдержать своих эмоций и Стас Садальский.

В телеграм-канале он разместил видео последних минут прощания с Юрием Шатуновым.

«Пусть земля ему будет белыми розами», — написал Стас Садальский.

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего музыканта стал обширный инфаркт миокарда. У Юрия Шатунова остались жена и двое детей.

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