«Пусть земля ему будет белыми розами»: Стас Садальский попрощался с Юрием Шатуновым

Известный артист и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале отреагировал на самое горячее событие сегодняшнего дня.
В этот понедельник в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания близких со скоропостижно скончавшимся Юрием Шатуновым.
В финале скорбного действа тело покойного солиста группы «Ласковый май» отпел священник, а затем покойный Юрий Шатунов был кремирован.
В кадрах видео, которое распространили представители Юрия Шатунова, слышны рыдания.
Оставаться равнодушным, глядя на эти кадры, нельзя. Не сумел сдержать своих эмоций и Стас Садальский.
В телеграм-канале он разместил видео последних минут прощания с Юрием Шатуновым.
«Пусть земля ему будет белыми розами», — написал Стас Садальский.
Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего музыканта стал обширный инфаркт миокарда. У Юрия Шатунова остались жена и двое детей.
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