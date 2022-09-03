«Пусть улицы метет»: Солнцев решил подать в суд на Штурм из-за Пугачевой

Наталья Штурм предположила, кого имела в виду Алла Пугачева, когда обещала «набить морду». По мнению певицы, Примадонна говорила о Гогене Солнцеве, который недавно написал песню «Аллусик, ты — мой пупсик!».

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Сам Гоген уверен, что артистка не держит на него зла.