«Пусть теперь целуется с украинскими беженками»: Милонов растоптал Собчак, обозвав бомжихой

Депутат Госдумы Виталий Милонов эмоционально отреагировал на решение суда о запрете видео с поцелуем Ксении Собчак и Насти Ивлеевой. Девушки облобызались на шоу «Королевские кобры» в сентябре прошлого года, и на днях кадры с этим действом были признаны пропагандой нетрадиционных отношений.

Милонов поддержал этот запрет в беседе с «Газетой.ru». Слуга народа убежден, что люди давно ждали такого решения. Сам поцелуй двух женщин, по его мнению, это аномально. И Собчак с Ивлеевой следовало бы заключить в психиатрическую клинику.

«Ксения Собчак уже сбежала от ответственности. Она сама себя привлекла к ответственности тем, что покинула родину и сейчас скитается черт знает где. Она уже гонима, ее Господь наказал. Она бездомная, бомжиха стала. Ивлеева пострадавшая. Она же была замужем за какими-то фриковатыми личностями. Издеваться над ними нет смысла и не нужно. Они, конечно, свое получили. Так что пусть Ксения Собчак теперь целуется с украинскими беженками, они ее заразят пародонтозом и глистами», — резко высказался Милонов.

Источник: «Газета.ru»