«Пусть попросит его связаться с Ольгой»: представитель Бузовой обратился к блогерше, объявившей о свадьбе теледивы с политиком

Накануне достоянием общественности стала важная новость. Некая блогерша Tatarka FM заявила, что знает главную сердечную тайну телеведущей Ольги Бузовой.
Якобы у звезды есть жених, он влиятельный политик, а весной будущего года Ольга Бузова пойдет с ним под венец.
Над сенсацией посмеялись в ближайшем окружении Ольги Бузовой. Представитель телеведущей заявил, что ему ничего не известно о грядущем событии. Впрочем, как и о женихе Ольги Бузовой.
«Ольга сейчас находится в Африке, где снимает третий сезон шоу для телеканала ТНТ. И она совершенно не в курсе о своем романе с «влиятельным политиком», о котором говорит Tatarka FM. Если вдруг у этой блогерки есть контакт этого «влиятельного политика», пусть она попросит его связаться с Ольгой. Нам всем интересно узнать его имя, должность, да и вообще хочется самим бы понять кто этот «новый парень Бузовой», — прокомментировали представители Ольги Бузовой.
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Напомним, накануне пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский уже комментировал новость о предстоящем замужестве звезды. Тогда он ответил в духе того, что счастье любит тишину.
По материалам Peopletalk.
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