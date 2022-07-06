«Пусть попросит его связаться с Ольгой»: представитель Бузовой обратился к блогерше, объявившей о свадьбе теледивы с политиком

Накануне достоянием общественности стала важная новость. Некая блогерша Tatarka FM заявила, что знает главную сердечную тайну телеведущей Ольги Бузовой.

Якобы у звезды есть жених, он влиятельный политик, а весной будущего года Ольга Бузова пойдет с ним под венец.

Над сенсацией посмеялись в ближайшем окружении Ольги Бузовой. Представитель телеведущей заявил, что ему ничего не известно о грядущем событии. Впрочем, как и о женихе Ольги Бузовой.