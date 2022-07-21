«Пусть губу подкатает»: Собчак ответила Соловьеву, который мечтает выслать ее из страны

Как отметила светская львица, телеведущий «не дождется».
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, который мечтает о высылке ее из страны.

«Соловьев благодарит Байдена за «дечубайсизацию» и мечтает выслать меня из страны. Передайте ему там, пусть губу подкатает. Не дождется».

Ранее в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил: «У меня ощущение, что Байден — наш агент. Ну вот смотрите. Еще никто не проводил «дечубайсизации», как Байден. Ему только за это памятник надо поставить», — отмечал телеведущий.

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Затем он добавил: «Если бы он еще Собчак к чертовой матери выслал из страны. Ему два памятника надо было поставить на родине героя Байдена. Потому что эту выковырять — было бы идеально».

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