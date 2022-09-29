«Пусть говорят»: Диана Гурцкая поделилась, задевают ли ее шутки про зрение

Певицу Диану Гурцкую спросили, как она относится к большому количеству интернет-мемов про нее, юмор в которых строится вокруг ее слепоты.
44-летняя артистка ответила, что в начале музыкальной карьеры такие шуточки были весьма обидными, но со временем звезда к ним привыкла.
«Сейчас скажу так: да и ничего страшного. Пусть пишут, пусть говорят. Слава богу, что пишут и говорят. Если кто-то хочет допустить юмор по отношению ко мне, то что поделать? Самое главное – я делаю то, что я люблю делать, и это важнее», - поделилась Гурцкая в интервью-шоу «Алена, блин!»
Певица отметила, что не хочет скандалить и подавать в суд из-за подобных приколов, потому как в принципе никогда не строила свою известность на скандалах. Она даже поблагодарила тех людей, которые сочиняют про нее мемы.
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Диана не считает, что кто-то хочет над ней откровенно поиздеваться.
«В России очень душевные люди живут. Я с 95-го здесь живу и чувствую огромную любовь. То, что я сегодня счастливая женщина и народная артистка Российской Федерации – это их огромная заслуга, это любовь народа», - высказалась певица.
Она добавила, что и сама иногда юморит над собой. Ведь Диана как-то выпустила песню «Я не вижу других кандидатов» - очень даже оригинальная шутка. Хотя, не все поклонники артистки приняли ее.