Пускают только близких: началась вторая церемония прощания с Шатуновым

В понедельник, 27 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища проходит второй день прощания с Юрой Шатуновым.

В воскресенье, 26 июня, экс-солиста группы «Ласковый май» и исполнителя хита «Белые розы» проводили в последний путь тысячи поклонников, а сегодня это сделают его родные и близкие. В числе прочих проститься с музыкантом должна прилететь из Германии супруга Светлана с детьми.

По информации «СтарХит», на церемонию не будут пускать представителей прессы. Траурный зал оцепили сотрудники полиции и охранники, вход осуществляется только по спискам.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Ему было всего 48 лет. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.

Артисту не выдели место на Троекуровском кладбище. По слухам, его за несколько миллионов рублей купил Игорь Крутой. Тело звезды 80-х кремируют, после чего одну часть праха захоронят в России, а другую — в Германии.

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