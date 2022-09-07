«Пушок пережгли, кончики бы откромсать»: 73-летняя Пугачева показала волосы-«ниточки», сняв парик

Алла Пугачева продолжает свой чес по Москве. Не успев приехать из Латвии, жена шоумена Максима Галкина на своем Rolls-Royce тут же навестила модельера Игоря Гуляева в его бутике, а потом побывала в гостях у четы Юдашкиных. Похоже, что певица отдалась светской жизни. Вместо того, чтобы делать домашние задания с двойняшками Гарри и Лизой, Примадонна ездит по театрам. Так, певица повидалась со старшей дочкой Кристиной Орбакайте.

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