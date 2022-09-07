«Пушок пережгли, кончики бы откромсать»: 73-летняя Пугачева показала волосы-«ниточки», сняв парик

Алла Пугачева продолжает свой чес по Москве. Не успев приехать из Латвии, жена шоумена Максима Галкина на своем Rolls-Royce тут же навестила модельера Игоря Гуляева в его бутике, а потом побывала в гостях у четы Юдашкиных. Похоже, что певица отдалась светской жизни. Вместо того, чтобы делать домашние задания с двойняшками Гарри и Лизой, Примадонна ездит по театрам. Так, певица повидалась со старшей дочкой Кристиной Орбакайте.
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Алла Пугачева засветилась в театре без парика. Фото: соцсети
Примадонна редко появляется на публике без своего любимого аксессуара — шиньона с кудряшками. При этом Алла Борисовна решила сверкнуть своими осветленными волосами.
«Что за ниточки? Кажется, что если по волосам провести, то они тут же осыпятся», «Зачем так высветлять?», «Уходовую маску нужно», «А где паричок?», «Пушок пережгли, кончики бы откромсать», «Тонкие волосы», — стали писать фолловеры.