Пуш-ап не нужен: Муцениеце показала фигуру в бикини лучше, чем у Брутян

Актриса Агата Муцениеце после расставания с мужем Павлом Прилучным взялась активно за формирование тела своей мечты.

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И, стоит отметить, результаты есть. Звезда показала в своем телеграме фото в простом купальнике без пуш-ап, который не может подкорректировать формы. Да и зачем?

На снимке видно, что Агате Муцениеце удалось создать тоненькую талию и накачать кубики на прессе. Тело упругое и молодое. Многие поклонники артистки считают, что сейчас она даже лучше выглядит новой возлюбленной Павла Прилучного Зепюр Брутян.