Пупсики в тыкве: вернувшаяся из Гонконга жена Юдашкина запечатлела трогательных внуков в огороде

Юдашкины недавно стали трижды бабушкой и дедушкой.
Марина и Валентин Юдашкины.

Марина и Валентин Юдашкины. Фото: Global Look Press

Мрина Юдашкина, жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина, недавно вернулась из Гонконга, где гостила у своей дочки Галины.

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Наследница модельера родила в Китае дочку Агату Ариеллу, сделав своих родителей трижды бабушкой и дедушкой. Напомним, Галина Юдашкина уже воспитывает сыновей Аркадия и Анатолия.

Сейчас мальчики гостят у своих бабушки и дедушки в их имении под Москвой, наслаждаясь свежим воздухом в окружении хвойного бора.

Аркадий и Анатолий. Фото: соцсети

Марина Юдашкина — отличная хозяйка, поэтому в ее саду возле особняка растут не только декоративные цветы и кустарники, но и овощи. В тыкве для личного блога и запечатлела жена кутюрье малышей Аркашу и Толеньку.

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