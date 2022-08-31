Пупсики в тыкве: вернувшаяся из Гонконга жена Юдашкина запечатлела трогательных внуков в огороде

Мрина Юдашкина, жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина, недавно вернулась из Гонконга, где гостила у своей дочки Галины.

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Наследница модельера родила в Китае дочку Агату Ариеллу, сделав своих родителей трижды бабушкой и дедушкой. Напомним, Галина Юдашкина уже воспитывает сыновей Аркадия и Анатолия.

Сейчас мальчики гостят у своих бабушки и дедушки в их имении под Москвой, наслаждаясь свежим воздухом в окружении хвойного бора.