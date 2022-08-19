«Пупсикам уже семь месяцев»: ждущая двойню Ефременкова из «Дома-2» рассказала о беременных закидонах

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова ждет близнецов от своего избранника Мондезира. Она находится уже на восьмом месяце беременности и совсем скоро возьмет на руки двух своих сыновей.

«Если честно, мне даже не верится, что пупсикам в моем животике уже 7 месяцев. Время летит очень быстро, с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — призналась Юлия Ефременкова в микроблоге.

Она рассказала, что у нее часто болит спина, мучает одышка, ей трудно наклоняться и она боится выходить из дома одна. Юлию Ефременкову везде сопровождает отец будущих сыновей Мондезир.