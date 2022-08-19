Пупсик у папы на плечах: Безруков с белокурым сынишкой появился на крейсере «Аврора» (видео)

48-летний Сергей Безруков появился со своим старшим сыном Степаном в Санкт-Петербурге. Артист показал наследнику памятные места Северной столицы, также родственники заглянули на крейсер «Аврора».
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Белокурый наследник знаменитости при этом комфортно ехал на плечах у своего отца.
«Примерно в таком же возрасте, как Степа сейчас, я впервые побывал в Ленинграде. Вместе с папой: у него были гастроли. История повторяется! Правда, на крейсер мы тогда с отцом не попали. Конечно, сейчас я очень рад, что мне удалось показать его сыну!» — рассказал в своем телеграме Сергей Безруков.