Пупсик у папы на плечах: Безруков с белокурым сынишкой появился на крейсере «Аврора» (видео)

Белокурый наследник знаменитости при этом комфортно ехал на плечах у своего отца.

«Примерно в таком же возрасте, как Степа сейчас, я впервые побывал в Ленинграде. Вместе с папой: у него были гастроли. История повторяется! Правда, на крейсер мы тогда с отцом не попали. Конечно, сейчас я очень рад, что мне удалось показать его сыну!» — рассказал в своем телеграме Сергей Безруков.