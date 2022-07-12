Пухлые щечки, на макушке — хвостик: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку

Дочери бывшей участницы «Дома-2» Саши Артемовой от Жени Кузина скоро исполнится три года, а мама и папа малышки до сих пор хранят интригу.

Артемова и Кузин не показывают лицо дочери ни при каких условиях и не называют ее имени. В микроблогах обоих родителей безымянная малышка появляется всегда спиной к камере.

Вот и на этот раз Саша Артемова показала подросшую дочку в своей машине. Крошка, как обычно, повернута спиной. Но видны ее пухлые щечки и собранные в хвостик на макушке светлые волосы.