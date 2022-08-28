«Пухлощекий, кудри соломенные! А мама-то из Ташкента»: Равшана Куркова «слила» редкие кадры с сынишкой Гаспаром

Равшану Куркову поклонники называют узбекской принцессой. Актриса родом из Ташкента, однако, карьеру построила в России. За плечами красавицы брюнетки десятки ярких ролей. У Равшаны есть сынишка Гаспар. Однако малыш совсем не похож на свою именитую маму. Во-первых, у мальчика курчавые соломенные волосы. Во-вторых, кожа более светлая. При этом форма глаз, улыбка, как отмечают фанаты, точь-в-точь как у Равшаны.
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Равшана Куркова с сыном Гаспаром на прогулке в парке. Фото: godmodeph
На прогулке в парке с мамой Гаспар покатался на самокате. Равшана прижимала сынишку к себе, любуясь озорным мальчуганом.
«Ты сияешь, ты прекрасна, несешь гармонию и любовь! Пусть так и будет! Обнимаю», - восхитилась Елизавета Боярская.
«Пухлощекий, кудри соломенные! А мама-то из Ташкента», «Вот так чудо природы, блондин! Мамулька темненькая, смугленькая», «Очень похож сын, сразу видно озорник!», «Столько добра и теплоты», «Ах лето, ты прекрасно!» - пишут фолловеры.