Пухленькая, с дурацкой челкой: как выглядела до замужества красавица жена Вячеслава Мясникова

Вячеслав и Надежда Мясниковы отметили фарфоровую свадьбу. Как утверждает артист шоу «Уральские пельмени», они до сих пор влюблены друг в друга и он все еще приглашает свою любимую на свидания.

Когда Мясников познакомился со своей женой, они оба были нищими студентами. Все, что он мог позволить, — это приглашать ее в кино на утренние сеансы. Но Надю это вполне устраивало, ведь веселый нрав ее кавалера и умение ухаживать компенсировало бедность с лихвой.

Зато сейчас артист на пике популярности и может позволить себе многое. Да и Надежда похорошела в любви и достатке. Сравнивая фотографии избранницы юмориста, с уверенностью можно говорить, что она относится к тому типу женщин, которые хорошеют с годами.

Источник: КП.