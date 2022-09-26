Пугачеву публично распял Худяков: «сотрудничество с врагом», «мерзость» и «предательство»

Алла Пугачева недавно публично поддержала своего мужа Максима Галкина*, которого Минюст признал иноагентом. Примадонна заявила, что тоже хочет пополнить те же списки. Кое-кого поступок народной артистки восхитил, но политик Роман Худяков считает его позорным.

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Он убежден, что Алла Пугачева не должна была идти за мужем, она была обязана отговорить его от того, чтобы идти против родины.

«По-настоящему «хорошая жена» должна иногда одернуть своего мужчину, направить на верный путь, а не идти вместе с ним на предательство, на сотрудничество с врагом», — высказался Худяков.

«Я все еще надеюсь, что Пугачева написала все те мерзости в Сети по недомыслию», — также заметил он.

Он вспомнил, как Пугачева и Галкин* 9 мая маршировали с другими гражданами с георгиевскими ленточками и получали похвалу своих почитателей. Для него удивительно, доллар для звезд теперь стал роднее собственной страны. По словам Худякова, нынешние события стали лакмусовой бумажкой для многих российских знаменитостей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.