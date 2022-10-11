Пугачеву попросили не носить одежду Галкина*

Уехавшая из России Алла Пугачева наслаждается новой жизнью в Израиле. Примадонна выложила пост, в котором сообщила поклонникам, что счастлива на Земле обетованной.

Причем предстала перед народом артистка в длинной майке оверсайз и в просторных шортах с бахромой. Этот образ совсем не похож на привычный стиль Аллы Борисовны, и пользователи Сети выход не оценили.

«Зачем надели вещи Галкина*? Снимите!», «Какая нелепость», — написали люди в Интернете.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.