«Пугачевой нужно дать паспорт гражданина мира: известный продюсер выдвинул предложение

Известный продюсер Александр Герасимов удивляется негативу, который обрушился на Аллу Пугачеву. Он убежден, что Примадонна имеет право спокойно путешествовать по всему свету сколько ей вздумается, не отчитываясь перед публикой, куда она едет, зачем и на какой срок.

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«Зачем ей что-то говорить? Она ничего криминального не сделала. Алла может себе позволить поехать в другую страну. Я вообще считаю, что Пугачевой нужно дать паспорт «Гражданин мира». Она этого заслуживает!» — сказал продюсер.

В настоящий момент, напомним, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри отдыхает в Латвии, ранее она гостила на вилле брата комика в Израиле.

Источник: prozvezd.info

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