Пугачевой дали неделю, чтобы определить свое будущее

Накануне Алла Пугачева в черном балахоне вышла в свет. Примадонна появилась на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Там ее запечатлели камеры вместе с оскандалившейся Лаймой Вайкуле.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что так Пугачева выразила свою поддержку настроенным против России деятелям культуры.