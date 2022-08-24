Пугачевой дали неделю, чтобы определить свое будущее

Накануне Алла Пугачева в черном балахоне вышла в свет. Примадонна появилась на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Там ее запечатлели камеры вместе с оскандалившейся Лаймой Вайкуле.
Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что так Пугачева выразила свою поддержку настроенным против России деятелям культуры.
«Алла Борисовна зажата в тиски. Сейчас наступает момент, когда буквально, грубо говоря, даем неделю на определение. Ее действия, действия супруга — все это сужает круг», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию.