Пугачева засветилась в министерстве на «беседе»: как это было и по какой причине

Поговорить с народной артисткой любил Сергей Лапин, председатель Госкомитета по радио и телевещанию.

«Сергей Георгиевич в беседах с Аллой Борисовной всегда спрашивал: «А вы любите Надежду Обухову?» А Пугачева отвечала: «Конечно, знаю ее! Но я ведь тоже певица, просто другая», — поведал музыкальный историк.

Алле Борисовне категорически не нравилось, что ее сравнивают с другой певицей и ее репертуаром. А вот Сергей Лапин просто обожал Надежду Обухову и старался, чтобы его любовь передалась советским гражданам. Поэтому в годы СССР было так много программ на ТВ и радио, посвященных ей.

Она не была конкуренткой Пугачевой, потому что на момент смерти Обуховой, Примадонне было всего 12 лет. Но Лапину было важно ее мнение о его любимице.

Источник: woman.ru.