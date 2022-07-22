Пугачева заметно похудела и стала выглядеть уставшей

Пластический хирург Владимир Плахотин считает, что все проблемы Примадонны начались из-за сахарного диабета.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пластический хирург Владимир Плахотин заявил, что певица Алла Пугачева стала выглядеть уставшей и подурневшей в последнее время из-за сахарного диабета, который не дает ей спокойной жизни.

«Проблемы у нее с лицом после серии неудачных операций со SMAS-подтяжкой и дальнейшими попытками коррекции липофилингом, в результате которых возникла фиброзная деформация мягких тканей. Наиболее частая причина - сахарный диабет».

В то же время Плахотин опроверг слухи, что Алла Пугачева ушила себе желудок. По его словам, в 73 года организм Примадонны просто бы не справился с хирургическим вмешательством, сообщает passion.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появлялась в России. Раньше осени в родной стране ее ждать не приходится.

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