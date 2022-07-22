Пугачева заметно похудела и стала выглядеть уставшей

В то же время Плахотин опроверг слухи, что Алла Пугачева ушила себе желудок. По его словам, в 73 года организм Примадонны просто бы не справился с хирургическим вмешательством, сообщает passion.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появлялась в России. Раньше осени в родной стране ее ждать не приходится.