Пугачева заботилась, но не уберегла: Пресняков назвал неожиданной смерть Моисеева

Борис Моисеев умер в своей квартире в Москве на 69 году жизни после третьего инсульта 27 сентября.

О заслуженном артисте его коллеги отзываются исключительно тепло, вспоминая удивительной доброты характер Бориса Моисеева. Также многие звезды заметили, что на эстраде он стал знаменит благодаря Алле Пугачевой, именно она заметила в нем искру и пригласила в свой балет.

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Владимир Пресняков рассказал, что помнит Бориса Моисеева еще с давних времен – когда тот работал в литовском оркестре.

«Трио было, они переехали и их в свой театр взяла Пугачева. Они стали называется «Экспрессией», был там лидером. (…) Потом я уже узнал, что он тяжело заболел. Слышал, что Алла Борисовна проявляла о нем заботу в этот период, участвовала в его судьбе в плане врачей. Хоть и болел, но все равно неожиданно», — сказал Пресняков sport-express.ru.