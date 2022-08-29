Пугачева вернулась без детей: Галкин с двойняшками занимается подготовкой к школе в Латвии

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву, которую покидала почти полгода назад. Звезда эстрады сразу же отправилась на шопинг и прогулку по центру столицы, засветившись на людях в компании со старым другом, стилистом Игорем Гуляевым.
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А вот дети, похоже, остались с отцом. Пока Примадонна гуляла по родному городу, Максим Галкин показал подписчикам в Сети, как Лиза и Гарри занимаются подготовкой к школе дистанционно. Восьмилетние дети Пугачевой решали задачи играючи, а звездный папа пребывал в восторге и признавался, что теперь ребят математика не пугает.