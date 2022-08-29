Пугачева вернулась без детей: Галкин с двойняшками занимается подготовкой к школе в Латвии

А вот дети, похоже, остались с отцом. Пока Примадонна гуляла по родному городу, Максим Галкин показал подписчикам в Сети, как Лиза и Гарри занимаются подготовкой к школе дистанционно. Восьмилетние дети Пугачевой решали задачи играючи, а звездный папа пребывал в восторге и признавался, что теперь ребят математика не пугает.