Пугачева в моряцком платьице стянула талию белым ремешком, мгновенно став стройнее

Примадонна щегольнула в парике с пышным начесом на макушке в Юрмале.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева всегда следила за своим имиджем, предпочитая одеваться модно и трендово. Даже Михаил Шуфутинский припомнил, что в молодости певица заметно отличалась от сверстниц. У нее были густые рыжие волосы до талии. К тому же артистка могла появиться на публике в экстремально коротенькой юбочке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Потом в звездный гардероб Примадонны плотно вошли балахоны. От этого предмета гардероба певица отказалась, только когда похудела едва ли не вдвое. 

На отдыхе в Юрмале Примадонну можно было увидеть в моряцком бело-голубом полосатом платьице с поясом на талии. Алла Борисовна умело подчеркнула свою стройность, мгновенно скорректировав формы с помощью простого белого ремня. А на голове певицы красовался парик с насечом на макушке.

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  