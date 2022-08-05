Пугачева в моряцком платьице стянула талию белым ремешком, мгновенно став стройнее

Алла Пугачева всегда следила за своим имиджем, предпочитая одеваться модно и трендово. Даже Михаил Шуфутинский припомнил, что в молодости певица заметно отличалась от сверстниц. У нее были густые рыжие волосы до талии. К тому же артистка могла появиться на публике в экстремально коротенькой юбочке.

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Потом в звездный гардероб Примадонны плотно вошли балахоны. От этого предмета гардероба певица отказалась, только когда похудела едва ли не вдвое.