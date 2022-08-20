Пугачева в купальнике вышла к отдыхающим на пляже в Одессе

В 1991 году Пугачева находилась в Одессе на гастролях со своим Театром песни «Концерт для друзей». Вместе с ней путешествовала Соловьева в составе фан-клуба Примадонны. По словам поклонницы Пугачевой, на пляже звезда появилась вместе с другом юмористом Михаилом Жванецким, чем, конечно, шокировала отдыхающих.

«Они шли в зону пляжа, что называется, в народ! На адреналине за считанные минуты я доплыла до берега, на бегу подняла девчонок с лежаков. Когда мы приблизились, вокруг Аллы и Жванецкого уже начала формироваться небольшая группа зевак. Ее рыжая копна привлекла внимание всей округи, но поверить в то, что это действительно А.Б., было все-равно почти невозможно, поэтому народ ломанул не сразу», - заметила Соловьева.

Сначала Примадонну облепили дети, а затем присоединились и взрослые. В какой-то момент Примадонна воскликнула: «А у вас тут весело». Тут же она получила от одной из отдыхающих подарок – красную кепку, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева еще в начале марта уехала из России. В родной стране она обещала появиться в конце лета.