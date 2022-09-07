Пугачева в компании Урганта и Орбакайте впервые с марта вышла в свет в Москве

Алла Пугачева на прошлой неделе прилетела в Москву из Латвии. 1 сентября Примадонна отвела в подмосковную школу своих детей — дочь Лизу и сына Гарри — и уже начала посещать светские мероприятия.

Во вторник вечером Алла Борисовна появилась на премьере спектакля «Кабаре» в Театре Наций. Ее сопровождали дочь Кристина Орбакайте и Иван Ургант.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поклонники заметили, что Примадонна была счастлива: она улыбалась и много шутила с коллегами по шоу-бизнесу.