Пугачева в кепочке, танцующий сын и друзья: Галкин на одном видео показал все, что произошло с ним за границей

Максим Галкин выставил в соцсети видеоотчет о проведенном в длительном заграничном отпуске времени.

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На обнародованных кадрах можно за несколько минут отследить, чем семейство Галкина и Пугачевой занимались, будучи в Латвии и Израиле, где они пребывают с конца февраля.

Юморист откровенно любуется своей женой в кадре, облаченной во все белое и стильную кепочку, веселится с детьми, которые успели посетить день рождения друга, Максим Галкин купается с наследниками в море и озере, катается на велосипеде, устраивает посиделки с друзьями, - в общем, отлично проводит время.