Пугачева в Израиле облюбовала домик на безлюдном берегу с тремя магазинами под боком

Певица Алла Пугачева поселилась в израильской Кесарии, в небольшом домике на безлюдном берегу. Вокруг только три магазина и пять ресторанов. Только их и посещает главная звезда отечественной эстрады.

Официантка кафе, куда приходит Примадонна, доложила, что Пугачева прекрасно выглядит. Она добавила, что в данных местах живут только очень богатые люди. Это «израильская Рублевка».

Кстати, не все хотят рассказывать про Примадонну. Так продавщица в сувенирной лавке отправила журналистов куда подальше. Она попросила, чтобы от Примадонны отстали раз и навсегда, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева раньше осени в России не появится. При этом она заверила, что ее дети 1 сентября пойдут в третий класс именно в России.

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