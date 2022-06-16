Пугачева в Израиле облюбовала домик на безлюдном берегу с тремя магазинами под боком

Певица Алла Пугачева поселилась в израильской Кесарии, в небольшом домике на безлюдном берегу. Вокруг только три магазина и пять ресторанов. Только их и посещает главная звезда отечественной эстрады.
Официантка кафе, куда приходит Примадонна, доложила, что Пугачева прекрасно выглядит. Она добавила, что в данных местах живут только очень богатые люди. Это «израильская Рублевка».
Кстати, не все хотят рассказывать про Примадонну. Так продавщица в сувенирной лавке отправила журналистов куда подальше. Она попросила, чтобы от Примадонны отстали раз и навсегда, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Алла Пугачева раньше осени в России не появится. При этом она заверила, что ее дети 1 сентября пойдут в третий класс именно в России.
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