Пугачева утратила облик юности: «У нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии!»

Метаморфозы, которые произошли с внешностью Аллы Пугачевой стали очень заметными: в молодости у певицы были рыжие волосы, однако, сейчас в свои 73 года артистка стала блондинкой. К тому же, она избавилась и от щербинки, на всех фото Примадонна сияет белозубой улыбкой.

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О том, как Алла Борисовна выглядела в юности вспомнил Михаил Шуфутинский. Он дал точную описательную характеристику жене шоумена Максима Галкина. Дав понять, что певица умело привлекала к себе внимание своей роскошной густой гривой огненно-рыжих волос.