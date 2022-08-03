Пугачева утратила облик юности: «У нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии!»

Избавилась Примадонна и от своей фирменной щербинки. Теперь у певицы идеальная белоснежная улыбка.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: личный архив

Метаморфозы, которые произошли с внешностью Аллы Пугачевой стали очень заметными: в молодости у певицы были рыжие волосы, однако, сейчас в свои 73 года артистка стала блондинкой. К тому же, она избавилась и от щербинки, на всех фото Примадонна сияет белозубой улыбкой.

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О том, как Алла Борисовна выглядела в юности вспомнил Михаил Шуфутинский. Он дал точную описательную характеристику жене шоумена Максима Галкина. Дав понять, что певица умело привлекала к себе внимание своей роскошной густой гривой огненно-рыжих волос.

Алла Пугачева могла похвастаться копной рыжих волос. Фото: Global Look Press

«Алла могла, допустим, явиться в невероятно короткой юбке. Она вообще в те годы всегда одевалась интересно, но вызывающе. При этом у нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии!» — говорит Шуфутинский.

По материалам 7days

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