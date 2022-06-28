Пугачева успела пару раз созвониться с Розенбаумом из «израильской Рублевки»

Алла Пугачева уже четвертый месяц живет в Израиле. Вместе с Примадонной за границу уехал и шоумен Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой. Так, именитая чета поселилась на вилле в «израильской Рублевке». Дом им любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий.

Пугачева дала понять, что вернется на родину в сентябре, к началу учебного года, чтобы двойняшки Гарри и Лиза пошли в гимназию. Они учились дистанционно. С журналистами певица не общается, зато время от времени видится с друзьями. К примеру, с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым. В Израиле Пугачева отметила и день рождения мужа шоумена Максима Галкина.

В недавнем интервью Ксении Собчак Александр Розенбаум подметил, что уже много лет дружит с Примадонной и их духовный союз ничем не разорвать. Даже сейчас, когда Алла Борисовна живет в Израиле, они остаются на связи.

«Я Аллу безумно люблю, я с ней не прощался и прощаться не собираюсь. Пару раз я даже с ней разговаривал, по моему, по телефону. А с какого перепугу я должен с ней не общаться?» — вопрошал Розенбаум.

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