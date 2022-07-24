Пугачева тоже поедет? Расплывшийся в счастливой улыбке Галкин назвал еще одну страну Европы, куда отправится на гастроли

Телеведущий и пародист Максим Галкин, лишившись заработков России, вынужден искать возможность это делать за ее пределами.
Муж Аллы Пугачевой делает все, чтобы обеспечить семье должный уровень жизни. В июне Максим Галкин давал концерты в Израиле, в июле ему пришлось сделать вынужденную, чтобы организовать выступления в Прибалтике и Турции, куда он отправится уже в августе.
Будут гастроли и Максима Галкина и в сентябре. Довольный тем, как все гладко складывается, Максим Галкин в микроблоге назвал страну, в которой его ждут в конце сентября. Это Чехия.
«Рад анонсировать мои концерты в Чехии в конце сентября – 23 сентября Прага, 24 сентября – Карловы Вары», - сказал на видео в микроблоге Максим Галкин.
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Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев назад уехали из России вместе с детьми. Сначала семья жила в Израиле, а потом перебралась в Латвию.