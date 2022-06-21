Пугачева светилась от счастья на снимке с мужем и детьми из Израиля

Певица Алла Пугачева буквально светилась от счастья на общей фотографии со своими детьми, Лизой и Гарри, а также любимым мужем Максимом Галкиным. Снимок появился в соцсетях звезд.
Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети
Отметим, что Лиза и Гарри уже не те совсем маленькие сорванцы, какими казались еще недавно. Они заметно подросли за последнее время.
Заметим, что осенью Лиза и Гарри Галкины должны пойти в третий класс Первой московской гимназии. Их мама клятвенно обещала, что ребята к осени вернутся в Россию из Израиля, где находятся со своей семьей.
Добавим, что Максим Галкин сейчас активно выступает в Израиле перед местной публикой. Всего в течение июня у него пройдет 16 концертов.