Пугачева светилась от счастья на снимке с мужем и детьми из Израиля

Примадонна отечественной эстрады обещала к осени с наследниками вернуться в Россию.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева буквально светилась от счастья на общей фотографии со своими детьми, Лизой и Гарри, а также любимым мужем Максимом Галкиным. Снимок появился в соцсетях звезд.

Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети

Отметим, что Лиза и Гарри уже не те совсем маленькие сорванцы, какими казались еще недавно. Они заметно подросли за последнее время.

Заметим, что осенью Лиза и Гарри Галкины должны пойти в третий класс Первой московской гимназии. Их мама клятвенно обещала, что ребята к осени вернутся в Россию из Израиля, где находятся со своей семьей.

Добавим, что Максим Галкин сейчас активно выступает в Израиле перед местной публикой. Всего в течение июня у него пройдет 16 концертов.

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