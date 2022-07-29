«Пугачева столько не просила»: олигархи объявили бойкот Аллегровой

Светского журналиста Феликса Грозданова возмутила стоимость 50-минутного выступления на корпоративе Ирины Аллегровой.

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По его мнению, 12 миллионов рублей — ужасающе большая сумма для концерта «под фонограмму» и в «камзоле, который она не снимает годами».

Журналист заявил, что звезда оторвалась от реальности со своими запросами и даже не представляет, сколько зарабатывают в России шахтеры, учителя и медсестры, чей труд гораздо важнее для общества.

«Пугачева столько не просила за концерт. А Аллегрова по степени таланта и рядом с ней не стояла», — процитировал Феликса PROZVEZD.

Грозданов отметил, что требования артистки разозлили даже весьма обеспеченных людей, из-за чего они перестали заказывать ее выступления.