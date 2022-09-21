Пугачева спела с хором американских геев в Москве

Пользователи Интернета активно обсуждают выступление Аллы Пугачевой с хором геев из Лос-Анджелеса. Видео этого выступления было опубликовано на видеосервисе YouTube несколько лет назад, однако лишь сейчас оно привлекло к себе внимание — благодаря пристальному вниманию к персоне Аллы Борисовны из-за ее позиции по известным вопросам.

Как сообщает канал «Арбалет Z Говорит», сам концерт прибывшего из Лос-Анджелеса хора, состоящего из мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, прошел в октябре 1999 года в зале им. Чайковского в Москве.

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