Пугачева с натянутым лицом и с шиньоном на макушке впервые вышла в свет с Галкиным в Юрмале

Блогер Лена Миро долго беспокоилась за самочувствие Аллы Пугачевой в Израиле, ведь сейчас там стоит жара несусветная. По словам акулы пера, летом там невозможно находиться, тем более Примадонне уже 73 года.

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Видимо, в этих словах Лены Миро была доля истины, сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Латвию, в свою любимую Юрмалу, где климат прохладнее. Да и артисты здесь себя чувствуют как дома. Тем более тут у них много старых друзей, включая Лайму Вайкуле.

Как пишет Telegram-канал «Неопра, блин!», Галкин и Пугачева впервые выбрались в Прибалтике в свет. Пара посетила концерт Интарса Бусулиса, примерив темные одеяния. Комик облачился в демократичную джинсу. А Алла Борисовна с натянутым лицом и шиньоном в волосах явилась во всем черном. Фото можно увидеть здесь по ссылке.

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