Пугачева с детьми рванет в США ради воссоединения с Галкиным*

Источник из близкого окружения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыл, когда звездное семейство вновь будет наслаждаться обществом друг друга. По его словам, это произойдет уже осенью.

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Когда у двойняшек Лизы и Гарри наступят школьные каникулы, Примадонна планирует улететь из страны. Конечной точкой в их путешествии станет Израиль или Юрмала.