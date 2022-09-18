Пугачева с детьми рванет в США ради воссоединения с Галкиным*

Источник из близкого окружения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыл, когда звездное семейство вновь будет наслаждаться обществом друг друга. По его словам, это произойдет уже осенью.
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Когда у двойняшек Лизы и Гарри наступят школьные каникулы, Примадонна планирует улететь из страны. Конечной точкой в их путешествии станет Израиль или Юрмала.
Алла Борисовна не будет задерживаться на чужбине, тем более что настанет пора детям снова идти в школу. Однако уже зимой пара вновь воссоединится.
«Ходит информация об их большой поездке в США зимой, когда там будет Галкин с туром, но и это всего лишь слухи пока…», — цитирует источник «Комсомольская правда».
Отметим, что ближайшие школьные каникулы начнутся с 1 ноября.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.