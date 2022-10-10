Пугачева рассекретила место своего нахождения с двойняшками Гарри и Лизой после «бегства» из России

Алла Пугачева вместе с девятилетними двойняшками Гарри и Лизой спешно покинула Россию. В СМИ писали, что Примадонна на частном джете улетела из аэропорта Внуково. Сама певица никаких комментариев не давала, обмолвившись только о том, что ей так же ненавистны те люди, которые поливают ее помоями.

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На днях артистка вышла на связь с фанатами, рассекретив место своего пребывания. Слухи о том, что жена шоумена Максима Галкина* улетела в Израиль, все-таки подтвердились.

«Молюсь о вас на Святой земле», — отметила Пугачева.

Почти полгода Алла Борисовна прожила на вилле в Кесарии. Особняк в распоряжение именитой семьи предоставил старший брат Максима Галкина* — Дмитрий.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.