Пугачева повторила загадочный взмах руками: было у гроба Горбачева и на «черной» вечеринке Николаева

Алла Пугачева вышла на связь со своими почитателями из Израиля. Народная артистка сообщила, что воссоединилась со своим мужем Максимом Галкиным* и теперь чувствует себя счастливой.

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На обнародованном в Сети снимке певица действительно светится лучезарной улыбкой и вскидывает руки вверх. Вроде бы обычный жест, но Алла Борисовна повторяет его в последнее время с завидной регулярностью.

Первый раз вскидывание рук Пугачевой заприметили на похоронах Михаила Горбачева, второй раз на «черной» вечеринке у Игоря Николаева, когда все собравшиеся звезды облачились в темные одежды.