Пугачева после похорон Горбачева написала пронзительный пост: «Давно я так не рыдала»

Алла Пугачева отметилась на похоронах Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР. Народная артистка из-за мешков под глазами выглядела неузнаваемой.

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Многие хейтеры поспешили прокомментировать, что артистка без фотошопа якобы выглядит совсем худо. Однако на самом деле виной этом внешним изменениям певицы были слезы звезды.

Пугачева после прощания с Горбачевым написала пост, в котором призналась в симпатии к бывшему лидеру и горе, которое она сейчас испытывает.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу», - сказала Алла Пугачева.

Жена Максима Галкина также заявила, что «Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти». При этом признала, что и он «не без греха».

Знаменитость также призвала своих подписчиков быть человечнее и вспомнить про умение идти на компромисс.